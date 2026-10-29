Mahasiswa Trisakti Gelar Demo di Monas, Tuntut Pemulihan Ekonomi hingga Penegakan Supremasi Sipil

JawaPos.com - Usai aksi unjuk rasa bertema 'Indonesia Sadar' dari ribuan elemen mahasiswa dan kelompok sipil digelar Rabu (28/10) kemarin, kini giliran ratusan mahasiswa Universitas Trisakti yang tergabung dalam Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Aksi ini digelar untuk menyuarakan tuntutan perbaikan pengelolaan negara serta mendesak pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.

Massa aksi dilaporkan mulai bergerak menuju kawasan Istana Negara sejak siang hari.

Seiring berjalannya aksi, para pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar area Monas dan kawasan Jakarta Pusat.

Saat ini, kepolisian telah menutup setengah jalur di jalan Medan Merdeka Selatan. Namun, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar.

Aksi turun ke jalan ini diinformasikan melalui media sosial resmi Kepresma Universitas Trisakti. Menurutnya, mahasiswa memiliki kewajiban moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan.

"Mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat," tulis Kepresma Universitas Trisakti dalam unggahan di akun Instagram resminya, @kepresmausakti, dikutip Kamis (29/10).

Pihak Kepresma mengajak seluruh mahasiswa untuk terlibat aktif dalam ruang demokrasi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa saat ini.