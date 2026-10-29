Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Kamis, 29 Oktober 2026 | 22.08 WIB

Selain Demo Mahasiswa Trisakti, Ada 61 Titik Unjuk Rasa di Jakarta

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Bhudi Hermanto mengklarifikasi video viral pria mengaku anak propam. (Polda Metro Jaya) - Image

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Bhudi Hermanto mengklarifikasi video viral pria mengaku anak propam. (Polda Metro Jaya)

JawaPos.com - Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 61 titik penyampaian pendapat dan 17 kegiatan masyarakat berlangsung serentak di wilayah DKI Jakarta pada Kamis (29/10).

Gelombang unjuk rasa ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari aliansi mahasiswa seperti BEM SI dan Universitas Trisakti, organisasi buruh, hingga komunitas pengemudi ojek online.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto mengonfirmasi bahwa seluruh personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI siap melakukan pelayanan serta pengamanan di setiap lokasi.

"Beberapa titik pelaksanaan aksi 61 titik itu tetap akan dilakukan pelayanan, pengawalan oleh pihak kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI," tegas Bhudi Hermanto, Kamis (29/10).

Sebaran Titik Demonstrasi di Ibu Kota

Sejumlah titik vital di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menjadi pusat konsentrasi massa. Kawasan depan Gedung DPR/MPR dihadiri Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, sementara area Tugu Tani Menteng diisi aksi sekitar 50 massa BEM UNJ.

Selain itu, aksi juga berlangsung di depan Kantor DPRD DKI dan Kementerian UMKM yang diisi ratusan pelaku UMKM serta Gerakan Ojol Indonesia Bersatu.

Massa dari Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia serta aliansi BEM SI se-Jabodetabek turut memusatkan aksi di sekitar Silang Selatan Monas dan kawasan kementerian terkait.

Menanggapi mobilitas massa di lapangan, Bhudi Hermanto mengimbau agar setiap elemen masyarakat tetap menyampaikan surat pemberitahuan resmi sebelum menggelar aksi di ruang publik.

Mahasiswa Trisakti Usung TRITURA ke Istana

Di Jalan Medan Merdeka Selatan, Monas, ratusan mahasiswa dari Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti bergerak menuju Istana Negara. Aksi ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Salib Merah 5 Meter Iringi Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Bundaran HI, Apa Maknanya? - Image
Jabodetabek

Salib Merah 5 Meter Iringi Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Bundaran HI, Apa Maknanya?

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.37 WIB

Waspada Macet! Dua Unjuk Rasa Gelar Aksi di Jakpus Hari Ini - Image
Jabodetabek

Waspada Macet! Dua Unjuk Rasa Gelar Aksi di Jakpus Hari Ini

Selasa, 4 Agustus 2026 | 18.11 WIB

Tiba di Washinton, Netanyahu Disambut Demo Unjuk Rasa Massa Pro Palestina - Image
Internasional

Tiba di Washinton, Netanyahu Disambut Demo Unjuk Rasa Massa Pro Palestina

Rabu, 29 Juli 2026 | 02.09 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore