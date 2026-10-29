Selain Demo Mahasiswa Trisakti, Ada 61 Titik Unjuk Rasa di Jakarta

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Bhudi Hermanto mengklarifikasi video viral pria mengaku anak propam. (Polda Metro Jaya)
JawaPos.com - Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 61 titik penyampaian pendapat dan 17 kegiatan masyarakat berlangsung serentak di wilayah DKI Jakarta pada Kamis (29/10).
Gelombang unjuk rasa ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari aliansi mahasiswa seperti BEM SI dan Universitas Trisakti, organisasi buruh, hingga komunitas pengemudi ojek online.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto mengonfirmasi bahwa seluruh personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI siap melakukan pelayanan serta pengamanan di setiap lokasi.
"Beberapa titik pelaksanaan aksi 61 titik itu tetap akan dilakukan pelayanan, pengawalan oleh pihak kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI," tegas Bhudi Hermanto, Kamis (29/10).
Sejumlah titik vital di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan menjadi pusat konsentrasi massa. Kawasan depan Gedung DPR/MPR dihadiri Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, sementara area Tugu Tani Menteng diisi aksi sekitar 50 massa BEM UNJ.
Selain itu, aksi juga berlangsung di depan Kantor DPRD DKI dan Kementerian UMKM yang diisi ratusan pelaku UMKM serta Gerakan Ojol Indonesia Bersatu.
Massa dari Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia serta aliansi BEM SI se-Jabodetabek turut memusatkan aksi di sekitar Silang Selatan Monas dan kawasan kementerian terkait.
Menanggapi mobilitas massa di lapangan, Bhudi Hermanto mengimbau agar setiap elemen masyarakat tetap menyampaikan surat pemberitahuan resmi sebelum menggelar aksi di ruang publik.
Di Jalan Medan Merdeka Selatan, Monas, ratusan mahasiswa dari Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti bergerak menuju Istana Negara. Aksi ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah.
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