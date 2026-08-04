Waspada Macet! Dua Unjuk Rasa Gelar Aksi di Jakpus Hari Ini

JawaPos.com - Wilayah Jakarta Pusat berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas, Selasa (4/8). Sebanyak dua aksi demonstrasi dari elemen pemuda dan mahasiswa dijadwalkan berlangsung di dua lokasi strategis sejak pagi dan siang hari.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengonfirmasi kesiapan pihak kepolisian dalam mengawal jalannya penyampaian aspirasi tersebut agar tetap kondusif.

"Dua aksi demonstrasi dari elemen pemuda dan mahasiswa dijadwalkan digelar di dua titik wilayah Jakarta Pusat pada hari ini," ujar Iptu Erlyn Sumantri dalam keterangannya, Selasa (4/8).

Titik Lokasi dan Jadwal Aksi Unjuk Rasa

Aksi pertama diusung oleh massa dari Gairah Muda bersama beberapa elemen masyarakat lainnya. Massa memusatkan kegiatannya di wilayah Gambir, dengan persiapan apel pengamanan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan aksi dimulai pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, aksi kedua bakal digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jakarta Timur. Aksi ini digelar di depan Gedung DPR/MPR RI. Massa diperkirakan datang mulai pukul 13.00 WIB.

415 Personel Gabungan Diterjunkan

Untuk memastikan keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi aksi, pihak kepolisian telah mengerahkan ratusan personel pengamanan.

"Sebanyak 415 personel gabungan yang terdiri dari Polda, Polres, Polsek jajaran, dan unsur pelayanan unjuk rasa (Yan Unras) wilayah Jakarta Pusat diterjunkan untuk mengamankan lokasi," tambah Erlyn.