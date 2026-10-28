Salib Merah 5 Meter Iringi Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Bundaran HI, Apa Maknanya?

Massa aksi dari perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) membawa sebuah salib berukuran sekitar 5 meter saat demonstrasi di Bundaran HI, Rabu (28/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Massa aksi unjuk rasa di depan gedung UOB, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (28/10), diwarnai dengan pemandangan tak biasa.
Perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) tampak membawa sebuah salib berukuran besar ke tengah kerumunan massa sekitar pukul 16.45 WIB.
Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, salib berwarna merah tersebut memiliki tinggi sekitar 5 meter. Massa PMKRI terlihat menggotong simbol tersebut mendekati barisan massa aksi yang sudah berkumpul sejak sore hari.
Bukan Simbol Keagamaan, Tapi Makna Perlawanan
Kehadiran salib merah dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh PMKRI bukanlah hal yang baru.
Simbol ini kerap kali dibawa dalam berbagai kesempatan aksi unjuk rasa yang mereka gelar.
Mereka menilai bahwa penggunaan simbol salib tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan aspek keagamaan tertentu.
Sebaliknya, salib merah ini merupakan representasi murni dari gerakan perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan.
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