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Antara
Rabu, 29 Juli 2026 | 02.09 WIB

Tiba di Washinton, Netanyahu Disambut Demo Unjuk Rasa Massa Pro Palestina

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu&nbsp; (Ilia Yefimovich/Pool Photo via AP) - Image

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu&nbsp; (Ilia Yefimovich/Pool Photo via AP)

JawaPos.com - Para pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di luar Gedung Putih pada Senin (27/7). Mereka memprotes kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, menjelang pertemuan yang dijadwalkan dengan Presiden AS Donald Trump.

Sambil mengibarkan bendera Palestina, para pengunjuk rasa membawa spanduk yang mengkritik dukungan AS terhadap Israel.

Di antaranya ada pesan yang meminta AS menghentikan dukungan terhadap Israel dan mengutamakan kepentingan Palestina.

"Hentikan mesin perang AS/Israel," lalu "Bongkar pengaruh Israel di Washington," dan "Hak asasi manusia Palestina adalah hal yang penting," demikian tulisan pada spanduk,dilansir dari Antara, Selasa (28/7).

Demonstrasi berlangsung saat Netanyahu tiba di Washington untuk melakukan pembicaraan dengan Trump di Gedung Putih pada hari Selasa.

Pertemuan itu adalah yang kedelapan antara Netanyahu dengan Trump sejak presiden AS itu terpilih untuk masa jabatan keduanya.

Setelah pertemuannya dengan Trump, Netanyahu dijadwalkan menghadiri upacara peringatan untuk almarhum Senator Republik Lindsey Graham, seorang pendukung lama Israel.

AS telah lama dikritik karena memberikan dukungan kepada Israel dalam perang di Jalur Gaza, di mana lebih dari 73.000 orang yang sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas sejak Tel Aviv memulai perang genosida pada 7 Oktober 2023.

Editor: Kuswandi
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