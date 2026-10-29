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Penulis: Antara
Kamis, 29 Oktober 2026 | 20.14 WIB

Pemprov DKI Percepat Pembenahan Sungai Antisipasi Musim Hujan pada November

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai usai meninjau normalisasi Kali Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai usai meninjau normalisasi Kali Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)

 

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pihaknya mempercepat pembenahan sejumlah sungai dan saluran air untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan yang diperkirakan mulai November.

"Persiapan untuk menghadapi hujan di Jakarta yang diprakirakan mungkin akan mulai bulan November akhir sampai dengan seterusnya," kata Pramono setelah meninjau normalisasi Kali Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (29/10).

Menurut Pramono, pihaknya memanfaatkan kemarau panjang untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan banjir di ibu kota.

Upaya itu mencakup normalisasi di beberapa sungai seperti Kali Mampang, Kali Ciliwung, Kali Krukut, Kali Cakung Lama dan Kali Angke.

"Normalisasi yang sudah begitu lama tidak pernah dilakukan, sekarang kita lakukan kembali. Semua selokan-selokan, sungai-sungai kita lakukan pengerukan dimana-mana," ujar Pramono.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pembenahan embung dan memperbaiki pertemuan aliran Kali Mampang dan Kali Krukut.

Pramono berharap upaya-upaya itu dapat meningkatkan kesiapan Jakarta menghadapi musim hujan.

Ia juga mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi cuaca dari El Nino menuju La Nina yang disertai peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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