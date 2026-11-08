Antisipasi Banjir Susulan, Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai dan Tanggul di 5 Kabupaten Aceh

Proses normalisasi sungai di wilayah Aceh untuk mengantisipasi potensi banjir susulan. (Kementerian PU)
JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat normalisasi sungai dan perbaikan tanggul di 5 wilayah Aceh. Langkah ini untuk mengantisipasi datangnya banjir susulan.
Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Utara, Nagan Raya, dan Pidie Jaya. Pemerintah memandang bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya dilakukan sebatas pemulihan. Melainkan harus menjangkan ketahanan infrastruktur untuk mengantisipasi ancaman selanjutnya.
“Pekerjaan masih terus kita lanjutkan. Saat ini jajaran Sumber Daya Air melakukan pembersihan sungai dan muara untuk memperlancar aliran air serta mengurangi risiko terjadinya banjir susulan,” kata Menteri PU, Dody Hanggodo, Minggu (8/11).
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari mengatakan, pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan serta merespons secara cepat setiap kejadian bencana banjir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Selain penanganan darurat, langkah selanjutnya difokuskan pada percepatan penanganan permanen.
“Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi risiko bencana, meningkatkan perlindungan masyarakat, serta mewujudkan infrastruktur sumber daya air yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hingga 4 November 2026, pengerjaan di Aceh Tenggara difokuskan pada upaya pencegahan luapan susulan Sungai Lawe Bulan dan Lawe Kihing dengan mengerahkan satu unit excavator untuk melakukan normalisasi alur serta penguatan tanggul sungai di Desa Kuning I.
Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan dengan berfokus pada pengerukan sedimen dan perapian alur di Desa Pinding, Kecamatan Bambel, agar debit air dari hulu tidak lagi mengancam kawasan pertanian dan perumahan warga setempat.
Sedangkan di Kabupaten Gayo Lues pada periode 3 hingga 4 November 2026, satu unit excavator dioperasikan secara konsisten untuk melakukan normalisasi alur dan perbaikan tanggul Sungai Pangur yang melintasi Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, tepatnya di sekitar ruas jalan RSUD Gayo Lues. Penanganan benteng sungai ini untuk menutup celah tanggul yang tergerus arus deras agar aliran air dapat tertampung sempurna di alur utama.
Di Kabupaten Aceh Utara, fokus pekerjaan diarahkan pada penanganan dampak meluapnya Sungai Peuto dan rusaknya infrastruktur pintu air yang sempat merendam rumah warga serta badan jalan Lhoksukon–Cot Girek. Pada tanggal 3 dan 4 November 2026, Tim Satgas menempatkan satu unit alat berat jenis Komatsu untuk memacu pembersihan serta normalisasi saluran pembuangan di Kecamatan Syamtalira Aron. Pengerjaan yang berlangsung dari titik STA 3+200 hingga STA 3+260 di kawasan Kr. Pase tersebut bertujuan untuk mempercepat aliran buangan air genangan dari kawasan permukiman menuju muara.
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