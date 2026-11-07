Bongkar 790 Meter Bangunan untuk Normalisasi Sungai Kalianak Surabaya Tahap IV

Proses pembongkaran bangunan untuk normalisasi Sungai Kalianak Surabaya sepanjang 790 meter yang masuk wilayah Krembangan dan Asemrowo. (Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com - Proses pembongkaran bangunan untuk proyek normalisasi Sungai Kalianak Surabaya memasuki tahap IV.
Total bangunan yang dibongkar mencapai 790 meter di wilayah Kecamatan Krembangan dan Asemrowo.
Kabid Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Surabaya, Mudita Dhira Widaksa mengatakan, progres pembongkaran di sisi Krembangan telah mencapai sekitar 50 persen.
"Yang di sisi Krembangan itu sudah hampir 50 persen. Dari lima RT, kita sudah 2,5 RT yang Krembangan, tinggal 2,5 RT lagi," kata Mudita, Sabtu (7/11/2026).
Sementara itu, pembongkaran di sisi Asemrowo telah mencapai sekitar 30 persen. Pemkot Surabaya telah melakukan pembongkaran di kawasan tersebut selama hampir dua pekan.
"Yang sisi Asemrowo ini masih sekitar 30 persen, kurang lebih hampir dua minggu kita lakukan pembongkaran," ujarnya.
Mudita menjelaskan, penanganan normalisasi Sungai Kalianak Tahap IV berada pada STA 2.060 hingga STA 2.850 atau sepanjang kurang lebih 790 meter. Seluruh pembongkaran ditargetkan selesai pada akhir November 2026.
"Untuk tahap IV ini kalau lancar insyaallah target (pembongkaran) selesai akhir November 2026," jelasnya.
Selain pembongkaran bangunan, Pemkot Surabaya juga menyiapkan penguatan konektivitas saluran air di ujung kawasan Kalianak.
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Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan aliran air menuju Bozem Morokrembangan sehingga mengurangi banjir.
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