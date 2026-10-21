Musim Hujan Kian Dekat, Bupati Sidoarjo Subandi Minta Para Kades Satset Normalisasi Sungai

JawaPos.com — Bupati Sidoarjo Subandi meminta seluruh kepala desa di Kecamatan Wonoayu mempercepat normalisasi sungai dan perbaikan saluran air menjelang musim hujan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi genangan dan banjir di sejumlah wilayah. Terutama kawasan dengan saluran sempit serta aliran air yang membutuhkan penanganan segera.

Instruksi tersebut disampaikan Subandi dalam audiensi bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Wonoayu di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (20/10).

Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur, lingkungan, hingga kebutuhan pembangunan yang memerlukan dukungan pemerintah kabupaten.

Audiensi tersebut turut dihadiri Pj Sekda Sidoarjo Ainur Rahman, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Moh. Bahrul Amig, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Perwakilan DPUBMSDA, Dinas P2CKTR, DLHK, Dinas PMD, dan BPBD Sidoarjo juga mengikuti pembahasan untuk menindaklanjuti persoalan yang disampaikan pemerintah desa.

Normalisasi Sungai Wonoayu Harus Tuntas Sebelum Musim Hujan

Bupati Subandi menegaskan normalisasi sungai dan pemeliharaan saluran air harus menjadi prioritas pemerintah desa bersama OPD terkait. Menurutnya, pekerjaan yang sudah masuk perencanaan tidak boleh terhambat karena berpotensi menimbulkan persoalan ketika intensitas hujan meningkat.

“Terkait sungai dan pemeliharaan sungai, saya minta segera ditindaklanjuti. Normalisasi yang sudah direncanakan harus terus berjalan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan saat musim hujan datang,” tegasnya.

Subandi menginginkan seluruh pihak bergerak lebih cepat dalam menangani persoalan aliran air di wilayah Kecamatan Wonoayu. Percepatan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak menghadapi gangguan aktivitas akibat genangan yang sebenarnya bisa diantisipasi melalui pemeliharaan infrastruktur.