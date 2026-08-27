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Ryandi Zahdomo
Kamis, 27 Agustus 2026 | 16.25 WIB

Pengendara Harap Waspada, Ini Skema Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar DPR RI Hari Ini

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Mas Botok saat tiba di depan Gedung DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Mas Botok saat tiba di depan Gedung DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8).

Hal ini disebabkan adanya aksi unjuk rasa oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung MPR/DPR RI hari ini.

Pengaturan arus kendaraan ini diberlakukan secara fleksibel dengan memantau perkembangan kondisi di lapangan serta dinamika pergerakan massa AMPB.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Firman Darmansyah menjelaskan, rekayasa jalur tidak diterapkan secara menyeluruh. Pengalihan arus hanya akan dieksekusi jika terjadi penumpukan kendaraan atau kepadatan massa di area tersebut.

"Apabila harus dilakukan rekayasa, itu sifatnya situasional dan terbatas. Apabila kondisi lalu lintas lancar, tidak kami lakukan pengalihan arus," ujar Firman, Kamis (27/8).

Petugas Siaga di Titik Rawan

Untuk mengantisipasi potensi kepadatan, personel Ditlantas Polda Metro Jaya telah disiagakan di berbagai titik strategis. Para petugas di lapangan bertugas memberikan pengarahan langsung kepada para pengguna jalan agar mobilitas masyarakat tetap terjaga.

"Namun apabila harus dilakukan pengalihan di beberapa titik, kami pastikan petugas sudah berada pada titik-titik tersebut untuk memberikan petunjuk dan arahan," kata Firman.

Kondisi Keamanan Dipastikan Kondusif

Meski menyiapkan langkah antisipasi lalu lintas, pihak kepolisian menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polda Metro Jaya berada dalam kondisi yang terjaga baik.

Editor: Bintang Pradewo
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