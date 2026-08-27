Pengendara Harap Waspada, Ini Skema Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar DPR RI Hari Ini

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Mas Botok saat tiba di depan Gedung DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8).
Hal ini disebabkan adanya aksi unjuk rasa oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung MPR/DPR RI hari ini.
Pengaturan arus kendaraan ini diberlakukan secara fleksibel dengan memantau perkembangan kondisi di lapangan serta dinamika pergerakan massa AMPB.
Baca Juga:Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Firman Darmansyah menjelaskan, rekayasa jalur tidak diterapkan secara menyeluruh. Pengalihan arus hanya akan dieksekusi jika terjadi penumpukan kendaraan atau kepadatan massa di area tersebut.
"Apabila harus dilakukan rekayasa, itu sifatnya situasional dan terbatas. Apabila kondisi lalu lintas lancar, tidak kami lakukan pengalihan arus," ujar Firman, Kamis (27/8).
Petugas Siaga di Titik Rawan
Untuk mengantisipasi potensi kepadatan, personel Ditlantas Polda Metro Jaya telah disiagakan di berbagai titik strategis. Para petugas di lapangan bertugas memberikan pengarahan langsung kepada para pengguna jalan agar mobilitas masyarakat tetap terjaga.
"Namun apabila harus dilakukan pengalihan di beberapa titik, kami pastikan petugas sudah berada pada titik-titik tersebut untuk memberikan petunjuk dan arahan," kata Firman.
Kondisi Keamanan Dipastikan Kondusif
Meski menyiapkan langkah antisipasi lalu lintas, pihak kepolisian menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polda Metro Jaya berada dalam kondisi yang terjaga baik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa