Relawan Damkar Meninggal Saat Padamkan Karhutla, Bupati Minta Utamakan Keselamatan

JawaPos.com - Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi meminta seluruh relawan pemadam kebakaran (damkar) lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu ia sampaikan menyusul meninggalnya Nordin, relawan BPK Kayu Bulan, setelah bertugas memadamkan karhutla di Kecamatan Alalak, Rabu (21/10).

Bahrul menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Nordin saat mendatangi Klinik Setara. Ia mengingatkan bahwa tugas pemadaman karhutla memiliki risiko tinggi karena relawan harus berhadapan langsung dengan api dan paparan asap pekat.

"Relawan damkar harus lebih berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan diri saat bertugas. Jangan sampai musibah seperti ini kembali terjadi hingga menimbulkan korban jiwa," pesannya seperti dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup), Kamis (22/10).

Bahrul berharap tidak ada lagi relawan maupun petugas yang kehilangan nyawa ketika menjalankan tugas kemanusiaan. Menurutnya, keselamatan personel harus menjadi perhatian dalam setiap upaya penanganan kebakaran.

Di sisi lain, Bahrul menyebut karhutla di Kabupaten Barito Kuala masih menjadi perhatian serius. Penanganannya membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak agar kebakaran dapat dikendalikan dan dampaknya tidak semakin meluas.

"Kami memohon dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk bersama-sama menanggulangi karhutla di Barito Kuala. Penanganan ini memerlukan kerja sama agar kebakaran bisa dikendalikan dan dampaknya tidak semakin meluas," pungkasnya.

Sebelumnya, Nordin 50, relawan pemadam kebakaran (damkar) dari BPK Kayu Bulan (KBL), meninggal dunia setelah bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Rabu (21/10). Nordin sempat mengeluhkan sesak napas dan nyeri dada saat berada di lokasi kebakaran.

Rekan-rekannya sempat memberikan pertolongan dan membawa Nordin menuju Klinik Setara di Handil Bakti. Namun, kondisinya memburuk dalam perjalanan hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.