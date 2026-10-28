Suasana Bundaran HI Jelang Demo BEM UI dan Elemen Lain

Suasana di Bundaran HI, Jakarta Pusat masih ramai lancar seperti biasa jelang aksi demonstrasi yang akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah mahasiswa. (Royyan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Suasana di Bundaran HI, Jakarta Pusat masih ramai lancar seperti biasa jelang aksi demonstrasi yang akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat hari ini, Rabu (28/10).
Pantauan di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB, kendaraan roda dua maupun empat masih terus berlalu lalang melewati bundaran HI. Operasional bus Transjakarta tampak berjalan normal.
Belum ada perbedaan yang berarti. Hanya sesekali kendaraan taktis polisi tampak lewat.
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Adapun aksi demonstrasi yang akan digelar BEM UI beserta elemen mahasiswa dan masyarakat lain rencananya akan dilangsungkan di Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB.
Namun, sebenarnya hingga kini rencana BEM UI untuk melakukan aksi massa di Bundaran HI tak pernah tercapai. Sebab, polisi sudah memblokade massa sejak dari kawasan Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta Pusat.
Hingga saat ini, belum terlihat tanda pergerakan massa aksi ke arah Bundaran HI.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia bersiap menggelar aksi demonstrasi besar-besorokan bertajuk #IndonesiaSadar.
Aksi turun ke jalan ini dipusatkan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10) pukul 14.00 WIB.
Seruan terbuka ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, melalui akun Instagram pribadinya @fathimahzzhr.
Melalui unggahan video pada Selasa (27/10), Fathimah mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali untuk merapatkan barisan di jantung ibu kota.
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