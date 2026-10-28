Aliansi Jogja Memanggil Demo di Kantor Gubernur, Tuntut UMK Rp 4,6 Juta hingga Usut Korupsi 

JawaPos.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (28/10).

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan 12 tuntutan terkait kebijakan publik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY.

Humas Aliansi Jogja Memanggil, Wahid, mengatakan tuntutan yang disuarakan mencakup berbagai persoalan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kesejahteraan buruh, hingga pemberantasan korupsi dan perlindungan hak masyarakat.

Salah satu tuntutan mereka adalah mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengadili korporasi yang diduga menjadi penyebab kebakaran, serta membuka informasi terkait hak guna usaha (HGU) secara transparan.

Selain itu, massa meminta pemerintah menetapkan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup layak, menghentikan praktik pengupahan murah, dan menjamin tersedianya pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat.

Wahid secara khusus menyoroti persoalan upah buruh di Yogyakarta. Menurut dia, besaran upah yang berlaku saat ini dinilai belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak.

"Terkhusus lagi di Jogja tentang upah buruh dinilai yang ditetapkan hari ini tidak ditetapkan sesuai standar kehidupan kebutuhan hidup layak," kata Wahid sebagaimana dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Rabu (28/10).

Atas dasar itu, Aliansi Jogja Memanggil mendesak Pemprov DIY menetapkan upah yang lebih layak bagi pekerja. Mereka juga meminta kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK), termasuk di wilayah Yogyakarta.