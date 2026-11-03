Ratusan Massa Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Protes Sikap Pro-Israel

Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi menolak penyelenggaraan konser penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, di Jakarta, Senin (3/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi menolak penyelenggaraan konser penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, di Jakarta, Senin (3/11).
Aksi digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) ini diwarnai pengibaran bendera Palestina berukuran raksasa serta bentangan poster penolakan terhadap pertunjukan musik tersebut.
Sejumlah tokoh tampak hadir mengawal jalannya aksi, di antaranya Pembina Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) Bachtiar Nasir, M. Husein Gaza, dan Kang Handy Bonny.
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Penolakan ini dipicu oleh sikap Andrea Bocelli yang dinilai pro terhadap Israel.
Bachtiar Nasir menuturkan, klaim konser kemanusiaan yang diusung pihak penyelenggara tidak mencerminkan keadilan bagi rakyat Palestina.
Ia menyoroti tidak adanya pernyataan tegas dari sang musisi terkait kondisi penderitaan anak-anak di Gaza di tengah korban jiwa yang terus berjatuhan.
"Apa yang dia sebut sebagai konser kemanusiaan adalah konser kemanusiaan yang tidak berimbang. 9 juta dolar yang dikumpulkan untuk tentara-tentara Israel adalah sebuah kejahatan untuk membantai rakyat di Gaza. Dan apa yang dilakukan pada hari ini di Indonesia, kami sangat tersinggung," ujar Bachtiar Nasir di kawasan Monas, Selasa (3/11).
Ia juga menanggapi program penggalangan dana berupa donasi 100 ribu pasang sepatu yang disiapkan pihak promotor untuk anak-anak terdampak konflik.
Menurutnya, bantuan simbolis tersebut tidak sepadan dengan penderitaan dan jatuhnya puluhan ribu korban jiwa di Gaza.
"Mana pernyataan mereka buat anak-anak Gaza? Mana pernyataan mereka buat anak-anak Palestina? Mana pernyataan mereka untuk kemerdekaan? Tapi 74.000 rakyat Gaza yang dibantai, apa yang dia berikan simpatinya di sana?," tegasnya.
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Jawa Pos
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