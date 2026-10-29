Bawa Sajam, Petasan hingga Cat Saat Demo di Jakarta, 19 Orang Ditangkap Polisi

JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengamankan 19 orang terduga perusuh, termasuk satu anak di bawah umur, saat aksi demonstrasi di Jakarta pada Rabu (28/10).

Penangkapan dilakukan setelah petugas menyita berbagai barang bukti berbahaya seperti senjata tajam, petasan, hingga 12 kaleng cat yang disiapkan untuk aksi vandalisme.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Imron Ermawan membenarkan adanya penangkapan terhadap belasan peserta aksi unjuk rasa tersebut.

"Kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya betul dan membenarkan telah mengamankan 19 orang yang diduga terlibat dalam unras hari Rabu kemarin," ujar Imron di Jakarta, Kamis (29/10).

Dari total 19 orang yang diamankan, Imron membeberkan bahwa 18 orang di antaranya merupakan usia dewasa dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu, satu orang sisanya diketahui masih berstatus anak di bawah umur.

Anak di bawah umur tersebut sudah ditangani secara khusus dan diserahkan ke Subdit PPA-PPO Polda Metro Jaya. Anak tersebut berhasil dicegat sebelum sempat bergabung ke dalam barisan massa.

"Diduga akan melaksanakan masa aksi. Tapi di tengah jalan berhasil kami amankan," kata Imron.

Selain menangkap para terduga pelaku, petugas di lapangan turut menyita sejumlah barang bukti yang berpotensi memicu kerusuhan dan merusak fasilitas umum.