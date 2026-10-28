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Penulis: Ryandi Zahdomo
Rabu, 28 Oktober 2026 | 16.24 WIB

Ada Demo Mahasiswa di Jakarta, Ini Rute Alternatif Agar Tak Terjebak 

Barisan polisi berjaga saat demo aksi mahasiswa di Jalan Sudirman saat ingin menuju Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerjunkan 510 personel dan memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Bundaran HI, Monas, Tugu Tani, hingga gedung DPR/MPR RI pada Rabu (28/10/2026) mulai pukul 12.00 WIB.

Pengalihan arus ini disiapkan untuk mengantisipasi potensi kemacetan akibat aksi demonstrasi #IndonesiaSadar yang digelar oleh BEM UI dan aliansi mahasiswa.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengimbau para pengguna jalan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan dengan memanfaatkan sejumlah rute alternatif yang telah disediakan petugas di lapangan.

"Jumlah personel Dinas Perhubungan yang akan dilibatkan sebagai petugas pengatur lalu lintas sebanyak 510 personel," ujar Budi, Rabu (28/10).


Daftar Rute Alternatif Kawasan Monas dan Tugu Tani

Guna mengurai kemacetan di sekitar Monas dan Tugu Tani, pengendara dialihkan ke beberapa rute alternatif berikut:

Arus dari Utara (Harmoni):

- Menuju Timur (Senen): Melalui Jl. Hayam Wuruk – Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Pos – Jl. Dr. Sutomo – Jl. Gunung Sahari – Jl. Pasar Senen.

- Menuju Stasiun Gambir: Melalui Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Pos – Jl. Gedung Kesenian – Jl. Lapangan Banteng Utara – Jl. Lapangan Banteng Barat – Jl. Taman Pejambon – Jl. Pejambon – Jl. Medan Merdeka Timur – berputar di Simpang Batu III.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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