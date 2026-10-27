Korban Diduga Keracunan MBG di Dramaga Bogor Bertambah Jadi 416 orang 

Ratusan Siswa di Dramaga, Bogor diduga meracunan MBG, Selasa (27/10). (SS video Instagram Radar Bogor).
JawaPos.com - Dugaan keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, bertambah menjadi 416 orang.
Dilansir dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), data tersebut tercatat hingga Selasa (27/10) sore. Sebanyak 417 orang tersebut berasal dari tiga sekolah yakni SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3 Dramaga.
Tim kesehatan bersama petugas gabungan telah melakukan penanganan terhadap para korban, baik di puskesmas maupun rumah sakit.
Kapolsek Dramaga Iptu AM Zalukhu, membenarkan adanya laporan dugaan keracunan yang melibatkan ratusan siswa tersebut. Ia menjelaskan, petugas kesehatan telah memberikan penanganan medis kepada para korban.
Sejumlah siswa dilaporkan sudah diperbolehkan pulang setelah kondisi mereka dinyatakan stabil.
"Sebagian lainnya masih menjalani perawatan medis, sementara pasien baru dilaporkan terus berdatangan ke fasilitas kesehatan," ungkapnya kepada wartawan.
Dugaan keracunan tersebut berkaitan dengan makanan program MBG yang dikonsumsi para siswa pada Senin (26/10).
Kapolsek Dramaga menjelaskan, laporan awal diterima pada waktu subuh, Selasa (27/10). Berdasarkan data sementara, para siswa dari tiga sekolah tersebut mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG sehari sebelumnya.
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