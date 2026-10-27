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Penulis: Dimas Choirul
Rabu, 28 Oktober 2026 | 01.10 WIB

Pemkab Bogor akan Tanggung Biaya Pengobatan Korban Keracunan MBG di Dramaga

Bupati Bogor&nbsp;Rudy Susmanto. (Radar Bogor) - Image

Bupati Bogor&nbsp;Rudy Susmanto. (Radar Bogor)

JawaPos.com - Pemkab Bogor memastikan bakal menanggung seluruh biaya pengobatan ratusan pelajar yang diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dramaga.

Para pelajar kini telah mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit dan puskesmas.

"Seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Pemkab Bogor, karena Bogor sudah UHC. Maka seluruh biaya kesehatan seluruh masyarakat Bogor baik yang memiliki BPJS ataupun tidak memiliki BPJS di data maka biaya kesehatannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor," ungkap Bupati Bogor Rudy Susmanto, dilansir Radar Bogor (Jawa Pos Group), Selasa (27/10).

Rudy mengatakan, dirinya telah menerima laporan mengenai dugaan keracunan MBG yang dialami para pelajar di Dramaga. Setelah memperoleh informasi tersebut, ia langsung melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi di lapangan.

Berdasarkan informasi awal yang diterimanya, kejadian tersebut berlangsung pada Senin 26 Oktober 2026. Sementara itu, sejumlah pelajar baru merasakan gejala seperti diare dan keluhan lainnya pada Selasa 27 Oktober 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Pemkab Bogor segera menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan. Sejumlah puskesmas juga disiagakan untuk membuka posko pengobatan guna memberikan penanganan kepada para siswa dari sekolah-sekolah yang terdampak.

"Maka kami pemerintah langsung mempersiapkan fasilitas kesehatan, salah satunya beberapa puskesmas untuk membuka posko pelayanan pengobatan bagi beberapa sekolah yang ada," jelasnya.

Rudy menambahkan, pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap para pelajar yang mengalami keluhan kesehatan serta mengerahkan tenaga medis untuk memberikan penanganan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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