Tiga Ahli Waris Korban Karhutla di Bromo Terima Santunan Rp 550 Juta

JawaPos.com - BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur menyerahkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada tiga ahli waris korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Bromo pada 15 Oktober 2026.

Tiga korban yang gugur saat membantu memadamkan ganasnya api yakni Suraji, Sefriel Ardiansyah, dan Wisnu Yuda Pratama, merupakan staf Hotel ARTOTEL.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irvansyah Utoh Banja menjelaskan manfaat JKK yang diberikan kepada masing-masing ahli waris berupa santunan kematian sebesar Rp 143.491.536, santunan berkala Rp 12 juta, serta biaya pemakaman Rp 10 juta.

Khusus ahli waris almarhum Suraji, terdapat tambahan manfaat beasiswa pendidikan bagi anak hingga Rp54 juta.

"Dengan demikian, total manfaat bagi ketiga keluarga mencapai Rp 550.474.608, termasuk manfaat beasiswa yang diberikan sesuai ketentuan," kata Utoh, Kamis (29/10/2026).

Utoh menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban sekaligus memberikan penghormatan atas kepedulian dan keberanian ketiga pekerja tersebut.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga. Ketiga almarhum telah menunjukkan kepedulian dan semangat kemanusiaan dalam membantu penanganan kebakaran. Semoga segala niat baik dan pengorbanan mereka menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT," ujarnya.

Utoh menegaskan bahwa penyerahan santunan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko pekerjaan.

"Musibah ini mengingatkan kita bahwa risiko dalam bekerja dapat terjadi kapan saja, bahkan dalam situasi yang tidak pernah kita bayangkan. Karena itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk memastikan keluarga pekerja tetap memiliki penopang kehidupan ketika risiko terburuk terjadi," jelasnya.