Pramono Minta Izin Rumah Ibadah di DKI Rampung dalam Dua Pekan

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta proses izin pembangunan rumah ibadah rampung dalam satu hingga dua pekan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

“Kalau administrasinya sudah selesai, seminggu-dua minggu harus selesai,” kata Pramono saat meresmikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Taman Harapan Jaya di Jakarta Timur, Minggu (25/10).

Pramono menyoroti proses pengurusan izin dan pembangunan gereja tersebut yang berlangsung lebih dari 25 tahun. Menurut dia, pengurusan izin, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), masih menjadi tantangan dalam pembangunan rumah ibadah.

“Saya tahu bahwa untuk mengurus izin yang disebut dengan PBG dan sebagainya itu tidak gampang,” ujarnya.

Dia mengatakan, telah meminta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap perizinan rumah ibadah. Pramono juga menyebut proses persetujuan di tingkat gubernur dapat berlangsung cepat setelah dokumen sampai di mejanya.

“Begitu sampai di meja saya untuk menandatangani dan memberikan persetujuan tidak lebih dari 5 menit,” ucapnya.

Pramono mengatakan pemerintah daerah harus melayani seluruh umat beragama tanpa membedakan agama, ras, maupun etnis.