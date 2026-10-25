BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta pada Minggu Malam

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan ringan akan mengguyur sebagian wilayah Jakarta pada Minggu malam (25/10) ini, sementara kawasan lainnya dilanda udara kabur.

Jakarta Selatan diprediksi berawan tebal pada pagi hingga siang hari, kemudian akan diguyur hujan ringan pada sore hingga malam hari. Suhu wilayah itu 27 derajat Celcius.

Jakarta Timur kemungkinan berawan tebal pagi ini, kemudian akan dilanda hujan ringan pada siang hingga malam hari. Suhu Jakarta Timur hari ini 27 derajat Celcius.

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