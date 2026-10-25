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Antara
Minggu, 25 Oktober 2026 | 20.42 WIB

BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta pada Minggu Malam

Sejumlah pejalan kaki berjalan menggunakan payung saat hujan ringan di depan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. (Khaerul Izan/ANTARA) - Image

Sejumlah pejalan kaki berjalan menggunakan payung saat hujan ringan di depan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. (Khaerul Izan/ANTARA)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan ringan akan mengguyur sebagian wilayah Jakarta pada Minggu malam (25/10) ini, sementara kawasan lainnya dilanda udara kabur.

Jakarta Selatan diprediksi berawan tebal pada pagi hingga siang hari, kemudian akan diguyur hujan ringan pada sore hingga malam hari. Suhu wilayah itu 27 derajat Celcius.

Jakarta Timur kemungkinan berawan tebal pagi ini, kemudian akan dilanda hujan ringan pada siang hingga malam hari. Suhu Jakarta Timur hari ini 27 derajat Celcius.

Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diprakirakan berawan tebal pagi hingga siang hari, lalu dilanda udara kabur (kejernihan langit dan jarak pandang berkurang akibat partikel kering seperti debu dan polusi) pada malam hari. Suhu kedua wilayah itu hari ini 28 derajat Celcius. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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