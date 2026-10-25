37.000 Pelari Terlibat dalam JRF 2026, Gubernur Pramono: Bukti Jakarta Dipercaya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi melepas puluhan ribu peserta kategori Full Marathon dan 10K dalam ajang Jakarta Running Festival (JRF) 2026 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (25/10) pagi. (Istimewa)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melepas puluhan ribu peserta kategori Full Marathon dan 10K dalam ajang Jakarta Running Festival (JRF) 2026 di Jalan APEC, Pintu 7, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (25/10) pagi.
Tidak hanya membuka acara, Pramono juga turun langsung mengikuti kategori 10K bersama ribuan peserta lainnya.
Ajang lari berskala internasional ini mencatatkan angka keikutsertaan yang masif. Sebanyak 37.000 pelari dari 48 negara, termasuk lebih dari 1.000 pelari internasional, ambil bagian dalam perhelatan akbar tersebut.
Gubernur Pramono mengungkapkan, kehadiran puluhan ribu peserta dari berbagai belahan dunia menandakan tingkat kepercayaan global terhadap ibu kota terus menanjak.
Menurutnya, Jakarta semakin mantap sebagai destinasi utama penyelenggaraan ajang olahraga bertaraf internasional.
"Hari ini saya mengikuti Jakarta Running Festival 2026 kategori 10K. Event ini menunjukkan Jakarta semakin dipercaya sebagai tuan rumah ajang lari internasional," ujar Pramono di lokasi.
Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga Jakarta yang tumpah ruah di sepanjang rute untuk memberikan dukungan kepada para pelari.
Interaksi hangat antara warga dan peserta membuat pengalaman berlari tahun ini terasa kian berkesan.
"Sungguh sangat menikmati, karena di sepanjang jalan banyak sekali warga yang meminta foto serta mengucapkan terima kasih," imbuhnya.
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