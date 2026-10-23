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Ryandi Zahdomo
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.02 WIB

Ada Konser Ye Live in Jakarta, MRT Perpanjang Layanan hingga Dini Hari 

Jam operasional MRT Jakarta diperpanjang saat konser Ye. (Istimewa) - Image

Jam operasional MRT Jakarta diperpanjang saat konser Ye. (Istimewa)

JawaPos.com - PT MRT Jakarta (Perseroda) resmi memperpanjang jam operasional layanan kereta pada Sabtu (24/10), guna mendukung mobilitas penonton konser musik "Ye Live in Jakarta" yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Kebijakan ini diambil untuk memastikan ribuan penonton mendapatkan akses transportasi publik yang aman dan andal seusai acara.

Pada Sabtu (24/10), operasional kereta dimulai pukul 05.00 hingga 24.00 WIB dengan selang waktu keberangkatan (headway) setiap 10 menit.

Sementara itu, layanan khusus dini hari diberlakukan mulai pukul 00.00 hingga 01.30 WIB pada Minggu, 25 Oktober 2026, dengan headway 14 menit.

Komitmen Layanan untuk Event Internasional

Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Mega Tarigan menyatakan, penyesuaian layanan ini merupakan wujud nyata dukungan perusahaan terhadap penyelenggaraan event berskala internasional di ibu kota.

Langkah ini juga selaras dengan arahan dan dukungan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terhadap perhelatan konser Kanye West tersebut.

"MRT Jakarta siap mendukung kelancaran konser musik Kanye West Ye Live in Jakarta dengan menghadirkan layanan yang lebih awal sehingga penonton maupun masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman menggunakan transportasi publik," ujar Mega.

Kebijakan serupa sebelumnya juga pernah diterapkan oleh PT MRT Jakarta pada perhelatan konser-konser besar lain seperti BLACKPINK dan Coldplay.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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