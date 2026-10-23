Dukung Jakarta Running Festival 2026, MRT Beroperasi mulai Jam 3 Pagi

Penumpang menggunakan moda transportasi MRT Jakarta di Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan penyesuaian jam operasional pada akhir pekan ini, Sabtu dan Minggu, 24–25 Oktober 2026.
Langkah tersebut diambil guna mendukung mobilitas masyarakat serta peserta myBCA Jakarta Running Festival 2026 yang berpusat di sejumlah ruas jalan utama kota.
Penyesuaian jadwal operasional ini telah mengantongi dukungan penuh dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Pada Sabtu dan Minggu tersebut, kereta MRT akan diberangkatkan lebih awal dari biasanya.
Berikut rincian jam operasional MRT Jakarta pada 24–25 Oktober 2026:
- Pukul 03.00–04.00 WIB (Selang waktu keberangkatan 12 menit)
- Pukul 04.00–24.00 WIB (Selang waktu keberangkatan 10 menit)
- Pukul 00.00–01.30 WIB (Selang waktu keberangkatan 14 menit* — perpanjangan khusus konser Kanye West "Ye Live in Jakarta 2026")
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022