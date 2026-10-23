Dukung Jakarta Running Festival 2026, MRT Beroperasi mulai Jam 3 Pagi

JawaPos.com - PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan penyesuaian jam operasional pada akhir pekan ini, Sabtu dan Minggu, 24–25 Oktober 2026.

Langkah tersebut diambil guna mendukung mobilitas masyarakat serta peserta myBCA Jakarta Running Festival 2026 yang berpusat di sejumlah ruas jalan utama kota.

Jadwal Khusus MRT Jakarta Akhir Pekan Ini Penyesuaian jadwal operasional ini telah mengantongi dukungan penuh dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Pada Sabtu dan Minggu tersebut, kereta MRT akan diberangkatkan lebih awal dari biasanya.

Berikut rincian jam operasional MRT Jakarta pada 24–25 Oktober 2026:

Sabtu, 24 Oktober 2026: - Pukul 03.00–04.00 WIB (Selang waktu keberangkatan 12 menit)

- Pukul 04.00–24.00 WIB (Selang waktu keberangkatan 10 menit)