Ada Demo di Dukuh Atas, MRT Jakarta Tutup Dua Akses Stasiun

JawaPos.com - MRT Jakarta memberlakukan penutupan sementara pada dua akses masuk (entrance) Stasiun Dukuh Atas BNI akibat peningkatan aktivitas aksi massa di sekitar area tersebut pada Rabu (28/10/2026) malam.

Meski ada pembatasan pintu masuk, operasional kereta MRT Jakarta secara umum dipastikan tetap berjalan normal.

Keputusan penutupan sementara ini diambil guna menjaga keamanan serta keselamatan seluruh pelanggan yang bermobilitas di kawasan Dukuh Atas dan sekitarnya.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda), Rendy Primartantyo, mengonfirmasi bahwa akses yang terdampak penutupan sementara adalah Entrance E dan Entrance C Stasiun Dukuh Atas BNI.

Pihaknya menyarankan para calon penumpang untuk memanfaatkan pintu masuk alternatif lainnya yang masih dibuka untuk mengakses peron kereta.

"Sehubungan dengan adanya peningkatan aktivitas aksi massa di sekitar area Stasiun Dukuh Atas BNI, MRT Jakarta terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan serta keselamatan para pelanggan," ujar Rendy dalam keterangan resminya, Rabu (28/10).

Operasional Kereta Dipastikan Tetap Normal

Meskipun terjadi pemusatan massa di sekitar lokasi, manajemen menegaskan bahwa perjalanan rangkaian kereta MRT Jakarta hingga saat ini tidak mengalami gangguan atau rekayasa jalur.

"Hingga saat ini, layanan perjalanan MRT Jakarta masih beroperasi normal. Adapun MRT Jakarta memberlakukan penutupan sementara Entrance E dan C Stasiun Dukuh Atas BNI, pelanggan dapat menggunakan alternatif Entrance lainnya," lanjut Rendy.