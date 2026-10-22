Karir Jakarta Expo 2026 Sediakan 12 Ribu Loker, Simak Link-nya

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta resmi membuka Karir Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Expo 2026 yang menyediakan 12.000 lowongan pekerjaan dari 105 perusahaan.

Pendaftaran dapat diakses secara daring melalui situs resmi https://karir.jakarta.go.id mulai 8 hingga 29 Oktober 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menegaskan bahwa kesempatan ini terbuka luas bagi seluruh masyarakat, tanpa dibatasi domisili KTP maupun kondisi fisik.

"Jakarta selalu membuka diri bagi siapa pun untuk mencari kerja, kami tidak pernah membatasi apakah itu KTP Jakarta atau bukan KTP Jakarta. Jakarta adalah kota yang harus memperlakukan yang sama bagi semuanya, termasuk untuk disabilitas," ujar Gubernur Pramono saat membuka acara di Convention Hall SMESCO, Jakarta Selatan, Kamis (22/10).

Pameran yang mengusung tema Jakarta Bekerja: Optimis Membuka Akses, Membangun Karir ini berlangsung secara luring pada 22–23 Oktober 2026, pukul 08.00–16.00 WIB.

Sebanyak 105 stan perusahaan dari sektor perbankan, otomotif, kuliner, hingga teknologi informasi turut berpartisipasi.

Hingga pembukaan acara, tercatat lebih dari 28.000 pencari kerja telah mendaftar secara daring.

Sebagai penutup rangkaian bursa kerja Jakarta 2026, ajang ini menyediakan layanan job matching, wawancara langsung, konsultasi karier, hingga pengembangan kewirausahaan.