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Ryandi Zahdomo
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.53 WIB

DLH DKI Buka 264 Lowongan Padat Karya Pengelolaan Sampah, Digaji Rp174 Ribu per Hari

Sejumlah Anggota PPSU membersihkan sisa batu serta sampah sisa demo lainnya di Jalan Penjernihan, Jakarta, Jumat (28/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Sejumlah Anggota PPSU membersihkan sisa batu serta sampah sisa demo lainnya di Jalan Penjernihan, Jakarta, Jumat (28/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta membuka pendaftaran 264 posisi kerja melalui program padat karya penanganan sampah periode November–Desember 2026. 

Kesempatan ini terbuka khusus bagi warga ber-KTP DKI Jakarta tanpa pembatasan syarat minimal ijazah, dengan besaran upah senilai Rp174.748 per hari.

Pendaftaran program dibuka secara singkat selama tiga hari, mulai 23 hingga 25 Oktober 2026, melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Program ini difokuskan untuk membantu perekonomian warga sekaligus memperkuat pengolahan sampah di wilayah ibu kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi menjelaskan, skema kerja ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam penanganan sampah dari hulu ke hilir.

"Program padat karya juga mendorong keterlibatan warga dalam penanganan sampah. Kami berharap program ini memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat upaya pengelolaan sampah di Jakarta," ujar Dudi, Jumat (23/10).

Alokasi Posisi dan Prioritas Penerimaan

Kebutuhan 264 tenaga kerja padat karya di lingkungan DLH DKI Jakarta kali ini terbagi ke dalam tiga posisi utama, yaitu:

- 139 petugas pemilah sampah organik dan anorganik

- 100 petugas pengangkat sampah

Editor: Mohamad Nur Asikin
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