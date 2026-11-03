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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 3 November 2026 | 22.14 WIB

Job Fair Sidoarjo 2026 Buka 1.000 Lebih Lowongan, Pemkab Sidoarjo Perluas Akses Kerja Inklusif

Job Fair Sidoarjo 2026 di Mall Pelayanan Publik Sidoarjo mempertemukan pencari kerja dengan lebih dari 60 perusahaan serta menyediakan sesi khusus disabilitas. (Dok Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Job Fair Sidoarjo 2026 di Mall Pelayanan Publik Sidoarjo mempertemukan pencari kerja dengan lebih dari 60 perusahaan serta menyediakan sesi khusus disabilitas. (Dok Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja membuka lebih dari 1.000 kesempatan kerja dalam Job Fair Sidoarjo 2026 di Mall Pelayanan Publik Sidoarjo pada 3–5 November 2026 untuk memperluas akses pekerjaan masyarakat.

Melibatkan lebih dari 60 perusahaan, bursa kerja ini menyediakan peluang penempatan dalam maupun luar negeri serta sesi khusus penyandang disabilitas.

Bagi Denis, banyaknya pilihan pekerjaan menjadi alasan untuk datang dan mencoba peruntungan.

Perempuan berusia 25 tahun asal Kecamatan Buduran itu langsung mengirimkan lamaran ke enam lowongan bidang administrasi dalam kunjungan pertamanya ke job fair.

“Saya antusias banget ikut job fair ini karena pilihan lowongan kerjanya banyak,” kata Denis, Selasa (3/11) saat ditemui JawaPos.com. “Ini kali pertama saya datang dan langsung melamar ke enam lowongan di bidang admin.”

Harapan Denis sederhana, kesempatan bertemu banyak penyedia pekerjaan seperti ini terus tersedia. “Semoga tahun depan acara seperti ini ada lagi,” tuturnya.

Antusiasme tersebut memperlihatkan arti penting bursa kerja bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

Dalam satu lokasi, pencari kerja bisa mengenali pilihan posisi, mengenal perusahaan, sekaligus menentukan peluang yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Pemkab Sidoarjo berupaya menghadirkan akses tersebut melalui kegiatan bertema “Inklusif Berkelanjutan, Sidoarjo Tangguh”.

Semangatnya menjangkau masyarakat seluas mungkin, termasuk pencari kerja penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan akses menuju dunia kerja.

Editor: Diar Candra
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