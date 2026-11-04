Job Fair Kalteng Prioritaskan Putra-Putri Daerah, Siapkan 8.000 Lowongan

Suasana Job Fair Kalteng tersedia 8.000 lowongan. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memprioritaskan putra-putri daerah dalam proses perekrutan tenaga kerja melalui kegiatan Huma Betang Job Fair.
Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, terutama lulusan baru.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan prioritas tersebut merupakan bentuk perhatian gubernur agar masyarakat Kalteng mendapat kesempatan bekerja di perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
"Terutama ini perhatian untuk anak-anak yang baru lulus. Pak gubernur ingin masyarakat Kalteng diprioritaskan bisa masuk di perusahaan yang terlibat di job fair," katanya, Selasa (3/11).
Huma Betang Job Fair dijadwalkan berlangsung pada 9–13 Desember 2026. Meski pelaksanaannya masih bulan depan, masyarakat sudah dapat mengakses pendaftaran secara daring melalui tautan yang tersedia dalam kode batang di media sosial resmi pemerintah daerah.
Rangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan lebih dari 8.000 kuota lowongan pekerjaan dari sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di Kalteng. Jumlah tersebut meningkat dari rencana awal sebanyak 3.000 lowongan.
"Awalnya rencana hanya 3.000 kuota, tetapi setelah dipikirkan kembali, jumlahnya menjadi 8.000. Ini kesempatan besar karena prioritas tetap diberikan kepada putra-putri daerah," ujarnya.
Menurut Rangga, penyediaan ribuan lowongan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan dan penghasilan yang layak.
Pemerintah juga berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
"Komitmen kepala daerah jelas. Beliau ingin kesempatan kerja ini terbuka karena nantinya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.
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