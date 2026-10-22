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Ryandi Zahdomo
Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.11 WIB

Pria Diduga Pak Ogah Tewas Ditabrak Mobil di Cengkareng

Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. (Istimewa) - Image

Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. (Istimewa)

JawaPos.com - Seorang pria tewas usai menjadi korban kecelakaan lalu lintas di kawasan Kamal, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (22/10) pagi.

Korban yang diketahui bernama Rizky Ahmad Fauziana tersebut mengembuskan napas terakhir di RSUD Cengkareng usai ditabrak pengendara roda empat.

Insiden ini mendadak ramai setelah rekaman video situasi pascakecelakaan beredar.

Dalam rekaman tersebut, korban terlihat terkapar di pinggir jalan raya sembari dikerumuni warga yang berupaya memberikan pertolongan pertama. Insiden tersebut diketahui terjadi pagi hari.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Reza Hafiz Gumilang menyatakan penanganan perkara dan pendataan di lapangan masih berjalan.

"Infonya benar, anggota sedang penanganan," ungkap Kompol Reza, Kamis (22/10).

Korban Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit

Berdasarkan data yang dihimpun, korban sempat dievakuasi ke RSUD Cengkareng untuk mendapatkan perawatan medis darurat. Namun, akibat luka yang diderita, nyawa korban tidak dapat diselamatkan.

Humas RSUD Cengkareng Aris Pribadi membenarkan bahwa korban sempat ditangani di fasilitas medis tersebut sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

"Iya, tapi jenazah sudah dibawa pulang jam 11.30 WIB tadi," terang Aris.

Editor: Bintang Pradewo
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