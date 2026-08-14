Massa FPI Gelar Aksi Buntut Hafalan Ayat Gratis Miras, Kawasan Cengkareng Sempat Macet 1 Km

JawaPos.com - Kawasan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, sempat macet hingga 1 km karena aksi dari massa dari Front Persaudaraan Islam (FPI) di depan gedung Orang Tua Building.

Demo yang dinamai Aksi Bela Alquran itu respons terhadap dugaan penistaan agama di booth Newport pada acara The Sounds Project beberapa waktu lalu. Ketika muncul gimmick hafalan ayat Al-Quran gratis miras.

Pantauan JawaPos.com di lokasi menunjukkan kemacetan sudah terjadi sejak sebelum flyover sampai ujung flyover yang dipenuhi massa berbusana mayoritas putih.

Beberapa petugas dari massa aksi dan kepolisian mengatur agar jalan tetap bisa dilalui meski tersendat.

Ratusan massa dari Front Persaudaraan Islam (FPI) menuntut manajemen Orang Tua Grup minta maaf atas dugaan penistaan agama di booth mereka pada acara Sounds Project.

Hal itu disampaikan orator dalam Aksi Bela Alquran di depan gedung Orang Tua Building, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (14/8) siang.

"Jika manajemen Orang Tua nggak berani keluar, naik di sini dan meminta maaf secara langsung, mereka sendiri yang akan rugi. Seruan boikot produk mereka sudah menyertakan," ucap salah satu orator.