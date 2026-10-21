Nekat Ancam dan Tarik Baju Pengendara di Kalideres, 5 Debt Collector Ditangkap

JawaPos.com - Lima debt collector ditangkap tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Kalideres usai memepet, menarik kerah baju, serta mencoba merampas sepeda motor milik Eko Febriansyah di Jalan Menceng Raya, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (20/10).

Korban yang hendak berangkat kerja tersebut berhasil diselamatkan setelah menghubungi layanan darurat Call Center Polri 110 saat diintimidasi para pelaku di jalanan.

Peristiwa bermula saat Eko mendadak dicegat oleh sekelompok pria di tengah jalan. Tanpa alasan yang jelas, para pelaku memepet kendaraan Eko hingga dirinya nyaris jatuh terperosok.

Kelompok tersebut kemudian mempermasalahkan sepeda motor Eko yang diklaim tidak memiliki pelat nomor.

Merasa curiga dan mempertanyakan legalitas kewenangan para pria tersebut, Eko menolak saat kendaraannya hendak diperiksa.

Situasi kian memanas ketika salah satu pelaku kehilangan kendali dan nekat menarik kerah baju Eko. Beberapa orang lainnya ikut mengintimidasi dan memaksa Eko agar ikut ke kantor mereka.

Tidak ingin diintimidasi, Eko berusaha memutar balik kendaraannya untuk mencari bantuan. Namun, para pelaku justru menabrak motor Eko saat korban berusaha menghindar.

Dalam kondisi terdesak, Eko mengambil langkah cerdas. Ia melakukan panggilan video (video call) dengan anggota Polsek Kalideres untuk memperlihatkan situasi nyata di lapangan.