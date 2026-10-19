Pemilik Motor di Jepang Kini Bisa Pilih Nomor Pelat, Angka 1 dan 777 Harus Lewat Undian

Ilustrasi pelat nomor mobil Jepang.
JawaPos.com - Kementerian Transportasi Jepang mulai menerima permohonan pelat nomor khusus sepeda motor pada Senin (19/10). Program ini memperluas layanan pemilihan nomor kendaraan yang sebelumnya hanya tersedia untuk mobil.
Dilansir dari Kyodo, Senin (19/10), pemohon dapat mengajukan nomor pilihan melalui internet atau pusat pemesanan setempat. Namun, nomor yang diperkirakan banyak diminati, seperti angka 1 dan 777, akan ditentukan melalui undian daring.
Biaya pelat nomor khusus berbeda-beda di setiap wilayah. Tarifnya berkisar JPY 2.500 hingga JPY 3.000 atau sekitar Rp 282.500 sampai Rp 339.000 per pelat. Biaya tersebut lebih dari JPY 1.000 atau sekitar Rp 113.000 di atas tarif pelat standar tanpa nomor pilihan.
Layanan ini tidak hanya berlaku bagi pembeli sepeda motor baru. Pemilik motor yang sudah terdaftar juga dapat mengajukan pergantian nomor registrasi sesuai angka yang diinginkan.
Program tersebut mencakup sepeda motor ringan dengan kapasitas mesin 125 cc hingga 250 cc serta sepeda motor berukuran lebih besar dengan kapasitas mesin di atas 250 cc.
Namun, layanan ini tidak berlaku bagi kendaraan komersial, sepeda motor sewaan, maupun moped dengan kapasitas mesin hingga 125 cc.
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Jawa Pos
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