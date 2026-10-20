Survei BEM UI-Aliansi Kampus: 78,8 Persen Warga Sebut Prabowo-Gibran Gagal, 500 Mahasiswa Gelar Demo

JawaPos.com - Sedikitnya 500 mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) menggelar demonstrasi dan evaluasi terhadap dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hari ini Selasa (20/10).

Langkah ini diambil lantaran hasil survei mereka menunjukkan mayoritas publik merasa tidak puas dengan kinerja Kabinet Prabowo-Gibran.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, mengungkapkan bahwa Komite Sadar telah menghimpun keresahan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden yang tersebar dari wilayah Sumatera hingga Papua.

Hasilnya, mayoritas masyarakat menilai pemerintah telah gagal mengelola sejumlah sektor kritis.

"Hasil survei menunjukkan 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal," ujar Yatalathof, Senin (19/10).

Soroti Mahal Sembako hingga Isu Kebebasan Berpendapat

Dalam riset tersebut, isu perekonomian serta hak asasi manusia menjadi poin paling tajam yang dikeluhkan publik. Sebanyak 71,1% responden mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok yang kian mencekik.

Selain masalah perut, persoalan demokrasi juga terus tergerus. Data survei mencatat 62,7 persen responden menyoroti pembredelan kebebasan berpendapat, sementara 70,6 persen menuding adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara.