MBG di Jagakarsa Dapat Respons Positif, Evaluasi Makanan Tetap Penting

JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jagakarsa, Jakarta Selatan, mendapat respons positif dari sejumlah pihak sekolah.

Meski koordinasi antara sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai berjalan baik, kualitas makanan, variasi menu, dan distribusi kepada siswa tetap perlu dievaluasi.

Hal itu agar manfaat program benar-benar dirasakan peserta didik.

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Kepala SDN Lenteng Agung 09 Juli Sugiati mengatakan, sebanyak 80,13 persen responden dalam survei yang dilakukan pihak sekolah menginginkan MBG berlanjut.

Menurut dia, program tersebut dirasakan manfaatnya oleh keluarga siswa, terutama karena sekitar 60 persen peserta didik di sekolahnya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

“Kalau ditanya, kami berbicara berdasar data. Dari survei yang sudah kami isi, masih 80,13 persen yang menginginkan MBG,” ujar Juli.

Angka tersebut menunjukkan adanya dukungan terhadap keberlanjutan MBG di lingkungan sekolah tersebut.

Namun, hasil survei itu tidak bisa digeneralisasi sebagai gambaran penerimaan masyarakat secara luas.