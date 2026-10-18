Kelompok 'Pak Ogah' Bikin Resah di Exit Tol Rawa Buaya, Tarik Uang Paksa saat Jam Salat Jumat

JawaPos.com - Keresahan melanda para pengguna jalan yang sering melintasi area Exit Tol Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Komplotan pria yang bertindak sebagai juru parkir liar atau 'Pak Ogah' dilaporkan menguasai kawasan tersebut hingga nekat meminta uang secara paksa kepada para pengendara.

Aksi sekelompok pria ini menjadi viral usai video rekaman momen tersebut diunggah oleh akun Instagram @warga.jakbar.

Dalam tayangan yang beredar, tampak sekitar tujuh orang berkumpul dan berdiri di badan jalan seolah-olah sedang mengatur arus lalu lintas di akses keluar jalan tol.

Petugas Satpol PP Kecamatan Cengkareng, Hariyadi, mengatakan, aksi ini diketahui terjadi pada Jumat (16/10) siang. Mereka disinyalir memanfaatkan momentum celah pengawasan saat petugas atau warga sekitar sedang menunaikan ibadah sholat Jumat.

"Nah itu kejadiannya pas Jumat siang, jadi pas lagi pada solat Jumat," ujar Hariyadi.

Ia menambahkan, pihak Satpol PP langsung bergerak menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan dari masyarakat pada Minggu (18/10) pagi.

Kendati demikian, para pelaku sudah tidak berada di tempat saat petugas tiba di titik rawan tersebut sekitar pukul 10.00 WIB.