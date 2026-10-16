Asap Karhutla Kalimantan Terbang sampai Jakarta, Gubernur Pramono Siagakan 367 Faskes

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/8/2026).
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi adanya isu beredar terkait asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kalimantan yang telah masuk ke ibu kota.
Pramono mengakui adanya penurunan kualitas udara di wilayah Ibu Kota dalam dua hingga tiga hari terakhir.
Pemprov DKI Jakarta pun telah menyiagakan ratusan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan gangguan pernapasan pada masyarakat.
"Memang sekarang ini dalam 2-3 hari ini kondisi asap kita, kondisi udara kita mengalami kondisi yang memburuk. Maka untuk itu, saya sudah memerintahkan kepada jajaran Dinkes, terutama rumah sakit dan juga puskesmas, pembantu puskesmas, untuk mereka bersiap diri," ujar Pramono di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (16/10).
Guna mengantisipasi dampak buruk dari penurunan kualitas udara, Pramono menegaskan telah menyiagakan total 367 fasilitas kesehatan di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Rincian fasilitas kesehatan yang disiagakan meliputi:
- 31 Rumah Sakit di berbagai wilayah Jakarta.
- 44 Puskesmas tingkat kecamatan.
- 292 Puskesmas Pembantu tingkat kelurahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022