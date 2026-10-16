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Ryandi Zahdomo
Jumat, 16 Oktober 2026 | 23.51 WIB

Asap Karhutla Kalimantan Terbang sampai Jakarta, Gubernur Pramono Siagakan 367 Faskes

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/8/2026). - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/8/2026).

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi adanya isu beredar terkait asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kalimantan yang telah masuk ke ibu kota. 

Pramono mengakui adanya penurunan kualitas udara di wilayah Ibu Kota dalam dua hingga tiga hari terakhir. 

Pemprov DKI Jakarta pun telah menyiagakan ratusan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan gangguan pernapasan pada masyarakat.

"Memang sekarang ini dalam 2-3 hari ini kondisi asap kita, kondisi udara kita mengalami kondisi yang memburuk. Maka untuk itu, saya sudah memerintahkan kepada jajaran Dinkes, terutama rumah sakit dan juga puskesmas, pembantu puskesmas, untuk mereka bersiap diri," ujar Pramono di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (16/10).

Pemprov DKI Siagakan 367 Fasilitas Kesehatan

Guna mengantisipasi dampak buruk dari penurunan kualitas udara, Pramono menegaskan telah menyiagakan total 367 fasilitas kesehatan di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Rincian fasilitas kesehatan yang disiagakan meliputi:

- 31 Rumah Sakit di berbagai wilayah Jakarta.

- 44 Puskesmas tingkat kecamatan.

- 292 Puskesmas Pembantu tingkat kelurahan.

Editor: Estu Suryowati
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