Pemprov DKI Siapkan Beasiswa LPDP Jakarta untuk 75 Calon Penerima

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan program beasiswa pendidikan ke luar negeri atau LPDP Jakarta untuk 75 penerima calon mahasiswa asal Jakarta pada 2027.
Saat membuka Kongres I Dewan Pengurus Nasional Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia (AFEBSI) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta.
“Begitu saya dilantik menjadi gubernur, saya menyampaikan hal yang tidak boleh berubah, hal yang harus dipertahankan, hal yang harus diperbaiki adalah menyangkut, satu: pendidikan, dua: kesehatan, tiga: bantalan sosial,” kata Pramono.
Selain pendidikan, Pramono menekankan layanan kesehatan dan perlindungan sosial juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Menurutnya, dukungan terhadap pendidikan perlu terus diperluas agar kesempatan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga.
Hal tersebut menjadi dasar penguatan berbagai program bantuan pendidikan yang telah berjalan maupun yang sedang dipersiapkan Pemprov DKI Jakarta.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta menjalankan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang menjangkau sekitar 700 ribu peserta didik.
Sementara itu, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) memberikan bantuan pendidikan kepada sekitar 15.800 mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Pramono menilai pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial perlu terus diperkuat secara beriringan.
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