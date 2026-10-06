Buruh KBPBI Unjuk Rasa di DPR RI, Polda Metro Kirim 11.261 Personel Amankan Aksi

Ilustrasi demo buruh. (dok. JawaPos.com/Novia Herawati)
JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengerahkan 11.261 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).
Aksi yang diperkirakan diikuti 6.000 buruh ini mengawal 11 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar menuturkan, pengamanan di kawasan DPR/MPR melibatkan 11.261 personel gabungan yang terdiri atas unsur Polda Metro Jaya, TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta Pamdal DPR RI.
"Penempatan personel dilakukan sesuai dengan kebutuhan di kawasan DPR/MPR RI, titik-titik penyangga, jalur pergerakan peserta, serta lokasi yang membutuhkan pelayanan kepolisian," ujar Onkoseno, Selasa (6/10).
Polda Metro Jaya memastikan bahwa seluruh pengamanan akan dilakukan dengan mengedepankan pola-pola yang persuasif, humanis, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Pihak kepolisian juga menegaskan aturan ketat bagi seluruh personel di lapangan agar tidak bertindak di luar kewenangan.
"Seluruh personel dalam pelayanan penyampaian pendapat ini dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, maupun benda sejenis, serta wajib menjaga sikap-sikap humanis," tegasnya.
Selain di kawasan DPR/MPR, pengamanan juga disiagakan di sejumlah titik strategis lainnya seperti kawasan Monas, serta untuk mengamankan kegiatan masyarakat lain seperti kompetisi olahraga, pagelaran kesenian, hingga acara wisuda.
Terkait arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi, kepolisian menyiapkan rekayasa dan pengaturan secara situasional mengikuti tingkat kepadatan di lapangan. Penyekatan di jalur perbatasan juga akan diberlakukan secara dinamis.
Polisi mengimbau para peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib, menaati arahan petugas, serta menjaga fasilitas umum.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022