Buruh KBPBI Unjuk Rasa di DPR RI, Polda Metro Kirim 11.261 Personel Amankan Aksi

JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengerahkan 11.261 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

Aksi yang diperkirakan diikuti 6.000 buruh ini mengawal 11 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar menuturkan, pengamanan di kawasan DPR/MPR melibatkan 11.261 personel gabungan yang terdiri atas unsur Polda Metro Jaya, TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta Pamdal DPR RI.

"Penempatan personel dilakukan sesuai dengan kebutuhan di kawasan DPR/MPR RI, titik-titik penyangga, jalur pergerakan peserta, serta lokasi yang membutuhkan pelayanan kepolisian," ujar Onkoseno, Selasa (6/10).

Polda Metro Jaya memastikan bahwa seluruh pengamanan akan dilakukan dengan mengedepankan pola-pola yang persuasif, humanis, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pihak kepolisian juga menegaskan aturan ketat bagi seluruh personel di lapangan agar tidak bertindak di luar kewenangan.

"Seluruh personel dalam pelayanan penyampaian pendapat ini dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, maupun benda sejenis, serta wajib menjaga sikap-sikap humanis," tegasnya.

Selain di kawasan DPR/MPR, pengamanan juga disiagakan di sejumlah titik strategis lainnya seperti kawasan Monas, serta untuk mengamankan kegiatan masyarakat lain seperti kompetisi olahraga, pagelaran kesenian, hingga acara wisuda.

Pengaturan Lalu Lintas Bersifat Situasional Terkait arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi, kepolisian menyiapkan rekayasa dan pengaturan secara situasional mengikuti tingkat kepadatan di lapangan. Penyekatan di jalur perbatasan juga akan diberlakukan secara dinamis.