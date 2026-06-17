Damkar Evakuasi Jenazah Berbobot 120 Kg di Pulogadung Jaktim

JawaPos.com - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seorang warga berbobot sekitar 120 kilogram (kg) dari lantai dua di sebuah rumah di wilayah RT 17/RW 05, Kelurahan Jati, Pulogadung, Selasa (16/6) malam.

"Petugas menerima permintaan bantuan untuk mengevakuasi jenazah warga yang meninggal dunia dengan berat badan sekitar 120 kg. Karena posisi jenazah berada di lantai dua dan akses rumah cukup sempit," kata Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid di Jakarta, Rabu.

Proses evakuasi dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari Sekretariat Kelurahan Jati pada Selasa (16/6) pukul 17.58 WIB.

Warga meminta petugas membantu menurunkan jenazah karena kondisi lokasi yang sempit dan berada di lantai dua rumah sehingga menyulitkan proses pemulasaraan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan personel dari Kelompok Bandung. Unit diberangkatkan pada pukul 18.05 WIB, disusul unit lain yang meluncur pada pukul 18.20 WIB menuju lokasi kejadian.

Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan asesmen dan menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk memastikan proses evakuasi berlangsung aman.

Evakuasi dimulai pukul 18.23 WIB dengan mempertimbangkan kondisi bangunan, akses tangga yang terbatas, serta keselamatan petugas dan warga sekitar.