Pemprov DKI Bersama KPK Jadikan Ragunan sebagai Pusat Edukasi Kejujuran, Bukan Sekadar Wisata

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar agenda Safari Integritas di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu (20/9).
Langkah ini diambil untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada para pelajar sejak dini melalui pendekatan interaktif.
Kegiatan bertema "Jujur Itu Petualangan, Integritas Itu Kebiasaan" tersebut melibatkan jajaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita, pengelola destinasi wisata Ragunan, serta perwakilan siswa dari berbagai sekolah di Jakarta.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma menuturkan, Ragunan tercatat telah memiliki predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sekaligus Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Unit Pengelola Ragunan adalah salah satu unit yang mendapatkan predikat Zona Integritas dua sekaligus. Bukan hanya WBK, tetapi juga WBBM. Itu yang pertama diraih oleh Taman Margasatwa Ragunan," ujar Dhany, Minggu (20/9).
Pencapaian tersebut diraih setelah melalui evaluasi ketat pada tata kelola internal dan standar pelayanan publik.
Kriteria penilaian mencakup ketegasan pencegahan pungutan liar (pungli), hingga kebersihan catatan dari lembaga pengawas seperti Ombudsman dan aparat penegak hukum.
Konsep acara dikemas secara reformatif menggunakan skema permainan dan penugasan berbasis pos di area Ragunan. Strategi ini diterapkan agar pemahaman mengenai integritas dapat diserap secara natural oleh para peserta muda.
"Ini merupakan sebuah upaya menumbuhkan sekaligus juga menjadi tameng bagi kita semua untuk melakukan pencegahan terhadap fraud," tambah Dhany.
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