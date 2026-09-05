Pemerintah Jakarta dan Guangdong Bahas Potensi Penguataan Kerja Sama Ekonomi

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluaskan jejaring kerja sama globalnya. Yang terbaru Pemprov DKI Jakarta dan Provinsi Guangdong, Meng Fanli, Tiongkok membahas potensi penguatan kerja sama yang dapat memberikan manfaat konkret bagi pengembangan ekonomi, perdagangan, dunia usaha, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM.

“Kolaborasi antardaerah diharapkan dapat membuka ruang bagi pertukaran pengetahuan, teknologi, pengalaman pengelolaan sektor usaha, serta peluang investasi dan kemitraan yang saling menguntungkan,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, dalam surelnya sebagaimana dikutip dari Antara pada Sabtu (5/9.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman dengan dengan Gubernur Provinsi Guangdong, Meng Fanli, di Guangzhou, Tiongkok dan dihadiri Ketua Asian Trade, Tourism, and Economics Council (ATTEC) Budihardjo Iduansjah, serta para delegasi bisnis dan jajaran eksekutif.

Selain penguatan kerja sama ekonomi dan UMKM, pertemuan ini menjadi bagian dari penjajakan kolaborasi di bidang pengelolaan infrastruktur perkotaan, khususnya sektor air.

Ratu menjelaskan, Jakarta saat ini tengah memasuki fase transformasi pengelolaan air perkotaan, dengan pengelolaan air dan pengendalian banjir menjadi salah satu agenda transformasi utama Jakarta.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat peluang kerja sama berbasis transfer teknologi dan pengetahuan, antara lain dalam modernisasi layanan air, penerapan smart metering, peningkatan kualitas dan keandalan layanan, serta upaya menekan non-revenue water (NRW) atau kehilangan air.

“Keterhubungan Jakarta dengan mitra internasional seperti Guangdong diharapkan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama yang konkret dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta dunia usaha,” kata dia.

Dia berharap, ke depan penjajakan kerja sama dapat dilanjutkan melalui pembahasan teknis antarpihak, termasuk antara BUMD air Jakarta dan Guangzhou Water Group, sebagai langkah awal untuk mengeksplorasi peluang pertukaran pengetahuan dan kolaborasi di lapangan.