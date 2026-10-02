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Ryandi Zahdomo
Jumat, 2 Oktober 2026 | 15.40 WIB

Wali Kota New York Kagum Cara Jakarta Atasi Macet, DTKJ Buka Suara soal Kondisi Riil

Foto udara terlihat kemacetan lalu lintas di Simpang Susun Semanggi, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Foto udara terlihat kemacetan lalu lintas di Simpang Susun Semanggi, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani sempat kagum dengan bagaimana langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan.

Hal ini disampaikan saat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi kota yang dijuluki The Big Apple tersebut. 

Lantas, betulkah upaya mengatasi kemacetan di Jakarta sudah berada di jalur yang benar?

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo menjelaskan, pembangunan infrastruktur moda transportasi masal seperti MRT, LRT, hingga Transjakarta secara bertahap telah berhasil mengalihkan pergerakan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Pernyataan Pak Gubernur di satu sisi itu benar dengan penataan sistem transport dan pembangunan yang terus dikebut. Dari sisi pergerakan lalu lintas sudah sedikit berkurang kemacetannya, tetapi mobilitas orangnya semakin tinggi," ujar Sugihardjo kepada JawaPos.com beberapa waktu lalu.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani. (Dok Diskominfotik DKI Jakarta) 

Proyek Pipanisasi Jadi Pemicu Kemacetan Temporer

Meski sistem transportasi publik terus berkembang, beberapa ruas jalan utama di Jakarta masih kerap mengalami kemacetan parah. 

Menurut Sugihardjo, salah satu pemicu utama kepadatan di lapangan saat ini adalah maraknya pengerjaan galian pipa air minum dan kabel di badan jalan.

Pekerjaan fisik tersebut mengambil porsi ruang jalan sehingga menimbulkan hambatan lalu lintas (bottleneck). Proyek pemasangan pipa oleh PAM Jaya yang sedang dikejar di berbagai titik menjadi salah satu pemicu kemacetan temporer di kawasan perkotaan.

Selain faktor galian, tingginya mobilitas masyarakat dari wilayah penyangga Bodetabek menuju Jakarta juga menjaga volume kendaraan tetap tinggi di jam-jam sibuk.

Editor: Bintang Pradewo
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