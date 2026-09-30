Kawasan Lapangan Banteng Molek November 2026, Ada Opsi Parkir Bawah Tanah

Suasana masyrakat memenuhi stand UMKM saat lebaran Betawi di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (11/04/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta menargetkan proyek penataan kawasan Lapangan Banteng dan Gedung AA Maramis di Jakarta Pusat selesai pada 22 November 2026.
Progres pengerjaan area publik ini telah mencapai 63 persen hingga akhir September 2026 dan diproyeksikan menjadi fondasi awal dari revitalisasi besar-besaran kawasan bersejarah Pasar Baru.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, penataan ini dirancang untuk menciptakan ruang kota yang tertata ramah, nyaman, dan saling terhubung bagi warga ibu kota.
"Pembangunan sudah mencapai 63 persen. Targetnya 22 November sudah bisa dinikmati masyarakat," ujar Wagub Rano Karno saat meninjau lokasi pembangunan, Rabu (30/9).
Ruang Publik Utama dan Pusat Kegiatan Massal
Revitalisasi kawasan ini ditujukan untuk memperkuat peran Lapangan Banteng sebagai ruang terbuka publik serbaguna. Tempat ini disiapkan agar mampu menampung agenda kemasyarakatan hingga acara besar berskala nasional.
Wagub Rano menilai popularitas Lapangan Banteng kini makin meroket sebagai lokasi event di Jakarta, bersaing ketat dengan stadion megah di utara Jakarta.
"Lapangan Banteng ini sudah menjadi tempat event, mungkin nomor dua di Jakarta setelah Jakarta International Stadium (JIS). Terakhir yang performance di sini Slank dengan jumlah penonton 12 ribu orang," jelas Wagub Rano.
Jalur Pedestrian dan Wacana Parkir Basement
Sektor aksesibilitas menjadi perhatian utama dalam proyek ini, di mana hak penyeberang dan pejalan kaki diprioritaskan. Skema arus lalu lintas sekitar turut disesuaikan demi meningkatkan konektivitas antarwilayah.
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