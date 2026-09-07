Geger Asap Hitam Muncul dari Tanah di Pasar Baru, Ternyata Ini Penyebabnya

JawaPos.com - Kemunculan kepulan asap hitam pekat dari bawah tanah sempat memicu kepanikan para pembeli dan pedagang di kawasan pertokoan Pasar Baru sisi utara RW 02, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Minggu (6/9).

Pihak kepolisian memastikan fenomena tersebut dipicu oleh gangguan instalasi pada fasilitas kelistrikan di lokasi.

Kapolsek Sawah Besar Kompol Egy Irwansyah mengonfirmasi bahwa insiden yang sempat terekam dan viral di media sosial itu murni disebabkan oleh kendala operasional gardu.

"Dipastikan asap hitam yang keluar itu akibat adanya korsleting listrik terhadap gardu. Saat ini di lokasi sudah tidak ada lagi asap dan korsleting listrik karena pihak PLN sudah datang memperbaiki," ujar Kompol Egy Irwansyah saat dikonfirmasi, Senin (7/9).

Kepanikan Warga dan Penanganan Lokasi

Semburan asap pekat yang keluar cukup kencang dari celah bawah tanah sempat mengganggu aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan tersebut.

Para karyawan toko dan pengunjung berhamburan lantaran khawatir akan potensi kebakaran susulan.

Meski demikian, kepolisian memastikan situasi di lapangan telah kondusif dan aktivitas masyarakat kembali berjalan sebagaimana mestinya.

Petugas juga telah menggali keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian.