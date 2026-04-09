Ada Lebaran Betawi 2026, Hindari Kawasan Lapangan Banteng Mulai 10 April

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar acara tahunan Lebaran Betawi 2026 di Lapangan Banteng mulai Jumat hingga Minggu, 10–12 April 2026.

Namun, bagi Anda yang hendak melintas di kawasan tersebut, sebaiknya mulai mencari jalur alternatif. Polda Metro Jaya melalui akun Instagram resminya @tmcpoldametro telah mengeluarkan imbauan terkait potensi kepadatan lalu lintas.

Pihak kepolisian memprediksi akan terjadi lonjakan volume kendaraan di ruas jalan sekitar Lapangan Banteng seiring dimulainya rangkaian acara pada Jumat sore.

"Diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut. Diimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk menghindari area sekitar Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Patuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan ketertiban bersama," tulis TMC Polda Metro Jaya.

Pengendara diminta tetap waspada dan mengikuti petunjuk petugas di lapangan demi keamanan bersama selama acara berlangsung.

Lebih dari Sekadar Perayaan Budaya

Lebaran Betawi tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-18. Sekda Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto menegaskan, acara ini bukan sekadar hura-hura, melainkan wadah pemersatu warga Jakarta setelah hari raya Idulfitri.

"Lebaran Betawi bukan sekadar perayaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat kebersamaan, serta melestarikan nilai-nilai budaya Betawi sebagai identitas Jakarta. Ini menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk bersilaturahmi, merawat tradisi, sekaligus memperkuat persatuan warga dalam suasana hari raya," ujar Uus dikutip Kamis (9/4).