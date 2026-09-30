Truk Kontainer Tabrak Separator dan Terguling di Turunan Jembatan Dua Tambora

JawaPos.com - Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling usai menabrak separator jalur busway di Jalan Latumenten, Tambora, Jakarta Barat, pada Rabu (30/9) pagi.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 05.30 WIB tersebut mengakibatkan bagian depan bodi truk ringsek dan bodi kontainer penyok.

Kecelakaan lalu lintas ini bermula saat truk kontainer berpelat nomor B 9442 UIZ yang dikemudikan oleh Mastaka, 33, melaju dari arah utara menuju selatan di Jalan Latumenten.

Namun, saat melintas di dekat turunan jalan layang Jembatan Dua, pengemudi diduga kehilangan kendali atas kendaraannya.

Truk tersebut mendadak oleng ke arah kanan dan menghantam pembatas jalur busway dengan keras hingga terguling di tengah jalan.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden ini.