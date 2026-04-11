Antara
11 April 2026, 15.41 WIB

Sopir Ngantuk, Truk Muat Pasir 2 Ton terguling di Gatot Subroto Jaksel﻿

Sebuah truk bermuatan pasir seberat dua ton terguling di Jalan Arteri Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4/2026) pagi. (ANTARA/Siti Nurhaliza)

JawaPos.com – Jalan Arteri Gatot Subroto di Tebet, Jakarta Selatan pagi ini, Sabtu (11/4) macet parah. Penyebabnya, Sebuah truk bermuatan pasir seberat dua ton terguling akibat sopir mengantuk saat mengemudi.

"Iya (terguling), karena saya ngantuk. Sudah tidur saya, tapi masih ngantuk," kata sopir truk, Nur Syaefudin di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (11/4) sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut Nur Syaefudin, saat itu ia sedang dalam perjalanan untuk mengirim pasir dari arah Kuningan menuju Pancoran dengan tujuan akhir Karawang.

Namun, setibanya di lokasi kejadian, ia diduga tidak dapat mengendalikan kendaraan hingga akhirnya menabrak beton pembatas jalan dan menyebabkan truk terguling.

"Iya jadi saya enggak lihat ada pembatas jalan, karena mau tidur itu mengantuk," ujar Syaefudin.

Akibat kecelakaan tersebut, muatan pasir dalam truk tumpah ke jalan. Selain menyebabkan kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp 2,5 juta, kondisi truk yang sarat muatan juga menyulitkan proses evakuasi.

Untuk mengevakuasi truk tersebut, Sebagian muatan masir harus dikosongkan terlebih dahulu agar bobot truk berkurang.

Proses evakuasi berlangsung cukup lama. Hal itu tidak lepas dari beratnya muatan serta posisi kendaraan yang terguling di tengah jalan.

Petugas dibantu warga sekitar dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) memindahkan pasir secara manual, sebelum kendaraan dapat dievakuasi menggunakan derek.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sopir dan satu penumpang lainnya hanya mengalami syok akibat kejadian tersebut.

