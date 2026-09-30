Kebakaran di Petamburan: 3 Rumah Ludes, Puluhan Warga Terdampak

JawaPos.com - Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Petamburan II, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/9) dini hari.
Kobaran api yang membubung tinggi di tengah kegelapan malam menghanguskan sedikitnya tiga unit rumah tinggal dan memaksa puluhan warga mengungsi.
Peristiwa mencekam tersebut sempat terekam dan diunggah oleh standup komedian Afif melalui Instagram pribadinya @afifxavi.
Ia memperlihatkan kobaran api yang membumbung tinggi sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian.
Kasie Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat, Z Triyanto, mengonfirmasi bahwa pihak pangkalan menerima laporan darurat dari saluran telepon warga sekitar pukul 01.15 WIB.
"Terima berita kebakaran pukul 01.15 WIB. Objek yang terbakar rumah tinggal berjenis bangunan rendah," ujar Triyanto, Rabu (30/9).
Menindaklanjuti laporan tersebut, armada Unit Light Pressure dari Pos Damkar Petamburan langsung meluncur dan berhasil merapat di lokasi pada pukul 01.22 WIB.
Penanganan awal atau operasi pemadaman pun dimulai tiga menit berselang, yakni pukul 01.25 WIB.
Mengingat lokasi insiden berada di kawasan permukiman padat, petugas mengerahkan alokasi sumber daya secara maksimal guna memutus jalur perambatan api.
"Total pengerahan unit dan personel mencapai 23 unit mobil pemadam dengan 72 personel untuk operasi pemadaman," terang Triyanto.
Upaya keras puluhan personel tersebut membuahkan hasil ketika api berhasil dilokalisasi pada pukul 02.04 WIB.
Petugas kemudian melanjutkan ke tahap pendinginan sekitar pukul 02.20 WIB untuk memastikan tidak ada sisa bahan bakar yang berpotensi memicu api susulan.
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