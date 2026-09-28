Kebakaran Pasar Serdang: Kantong Plastik Bensin Ditemukan di Plafon Ruang Kepala Pasar

JawaPos.com - Pedagang Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, menemukan satu kantong plastik berisi bensin di atas plafon ruangan kepala pasar saat kebakaran yang melanda sebuah kios disana pada Minggu (27/9) malam.

Untungnya, kebakaran ini berhasil dipadamkan secara cepat sebelum merembet ke ratusan kios lainnya.

Peristiwa ini pertama kali diketahui sekitar pukul 21.50 WIB oleh kuli panggul yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Api terlihat mendadak menyambar terpal dan bagian atap salah satu kios.

Melihat kobaran api, para pekerja dan pedagang pasar bergerak cepat memadamkan api secara swadaya menggunakan alat seadanya sembari menghubungi petugas damkar.

Temuan Plastik Bensin di Plafon Ruang Kerja Di tengah aksi gotong royong pemadaman, para pedagang mencium aroma bahan bakar yang sangat menyengat di sekitar area kantor pasar.

Pencarian sumber bau tersebut berbuah temuan mengejutkan di dalam ruangan kepala pasar.

"Setelah dicari, ditemukan bahan bakar yang ada di dalam ruangan kepala pasar di atas plafon ruang kerja," ujar Didit, salah seorang pedagang Pasar Serdang, Senin (28/9).

Ketua Forum Komunikasi Pedagang Pasar Serdang, H. Sumarno, mengonfirmasi bahwa penemuan kantong plastik berisi bensin bening tersebut langsung disaksikan bersama oleh pedagang dan petugas pemadam kebakaran.